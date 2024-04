Palladino: “Proveremo a mettere in difficoltà una squadra forte come il Napoli”

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima del match contro il Napoli: “E’ stato fatto un percorso meraviglioso dalla passata stagione a quest’anno che è stato conferma di quanto fatto di buono da inizio campionato. Siamo in una posizione bellissima in classifica, è motivo di orgoglio per tutti noi, stiamo attraversando un momento molto bello, dobbiamo alzare un po’ l’asticella provando a mettere in difficoltà una squadra molto forte che viene con voglia di rivalsa e di fare punti, siamo qui per giocarcela. Ci aspettiamo un Napoli che ha voglia di fare una grande partita e una grande prestazone, sono 10/11 di quelli che hanno vinto lo scudetto lo scorso anno, hanno recuperato i campioni, per noi deve essere una motivazione per confrontarci cion questi grandi campioni. Vogliamo fare una bella prestazione e cercare di fare punti. Zerbin? Quando giochi da ex le motivazioni sono scontante, ci teneva a essere in campo come in altre partite, questa settimana è partito con una carica ulteriore, l’ho visto carico e ho preferito farlo giocare titolare perchè sono siciuro che possa fare un’ottima prestazione”.