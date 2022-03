Pandev commosso: “Dopo la Coppa Italia vinta col Napoli ho visto cose che nemmeno dopo il Triplete all’Inter”

Goran Pandev, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sportitalia. Il macedone ha parlato della vittoria della Coppa Italia contro la Juventus, emozionandosi:

“Sicuramente mi ricordo la Coppa Italia come se avessimo visto la Champions. Ho visto cose che non ho visto con l’Inter dopo lo scudetto e la Champions. Siamo tornati a Napoli dopo la finale con la Juve e la gente era euforica, come se avessimo vinto la Champions League per l’entusiasmo. Ho capito che la gente ci tiene tanto alla maglia”.

Pandev prosegue: “Ero sorpreso, siamo tornati con il treno dopo la finale di Roma e siamo rimasti bloccati sul treno per due ore perché non potevamo uscire dalla stazione. La gente ci prendeva in braccio, ci alzava, era una roba incredibile”.