Pandev: “Non avrei dovuto lasciare Napoli, gli azzurri possono vincere lo scudetto”

Goran Pandev, attaccante del Genoa, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport: “La Lazio? I cinque anni e mezzo alla Lazio sono stati i migliori della mia carriera, al di là dei due gol segnati nel derby. Con Delio Rossi volavo. Mi dispiace per come è andata a finire, la rottura con Lotito è stata brutta, ma sarò sempre grato al club per tutto ciò che mi ha dato. Ho continuato soprattutto per la gente. Mi sarebbe dispiaciuto fermarmi con gli stadi vuoti. I tifosi del Genoa mi hanno sempre sostenuto e meritano il mio ringraziamento. Così come devo ringraziare Preziosi che mi ha convinto a restare, ma questo è il mio ultimo anno. Futuro? Non ci ho ancora pensato, ma non credo che farò l’allenatore. Mi immagino più dirigente, per valorizzare i giovani. Il Napoli? Forse non avrei dovuto lasciare il Napoli. Fui precipitoso dopo il cambio tra Mazzarri e Benitez. Volevo giocare di più e accettai l’offerta del Galatasaray. Per fortuna ho fatto in tempo a tornare in Italia, grazie al Genoa. Penso che gli azzurri possano vincere lo scudetto. Hanno la società, la squadra, l’allenatore, l’ambiente. Glielo auguro“.