Panenka positivo al Covid: è in condizioni stabili

Il Bohemians 1905, squadra di cui Panenka è presidente, ha comunicato la positività al Covid dell’ex-giocatore. Conosciuto per aver inventato il cucchiaio su rigore, in occasione di Cecoslovacchia-Germania Ovest del 1976, versava in condizioni gravi, era in terapia intensiva. Adesso invece, come riporta il club ceco, è in condizioni stabili.

Antonín Panenka je ve stabilizovaném stavu a dnes bude převezen z Benešova do Prahy 💚 “Velmi děkujeme benešovské nemocnici za skvělou péči, kterou Tondovi poskytli na profesionální úrovni,” napsala nám dnes manželka Vlasta 💬 Podrobnosti v článku 👇 📰 https://t.co/ON5U2yMhgu pic.twitter.com/btz37mcs6O — Bohemians Praha 1905 (@bohemians1905) October 9, 2020

