Paolo Cannavaro: “Si pensi prima alla salute delle persone. Non escludiamo a priori i Playoff”

Intervenuto ai microfoni di Canale 9 durante la rubrica “Dritto al Punto” ha parlato l’ex giocatore Paolo Cannavaro. Ecco le sue parole:

“Bisogna pensare prima di tutto al benessere ed alla salute delle persone, senza dimenticare che “l’azienda calcio” è troppo importante per il nostro paese. Questo è un evento senza precedenti e qualche regola dovrebbe crollare”.

Poi prosegue: “In un momento come questo – ha detto – alcune regole dovrebbero crollare. Non si può pensare di restare “normali” dopo quello che è successo. Io non sono per la sospensione dei campionati perchè ritengo che – fin quando possibile – bisognerebbe giocare. Se poi dovesse esserci la possibilità di fare playoff o playout bisognerebbe prendere in considerazione anche questa ipotesi. Spero che chi decide per le sorti del nostro calcio faccia anche questo tipo di ragionamenti”.