Paolo Sorrentino: “Il prossimo obiettivo potrebbe essere raccontare Napoli”

Domenica 31 maggio il regista Paolo Sorrentino compie cinquant’anni: Sky TG24 rende omaggio al Premio Oscar con una lunga intervista in onda sabato 30 maggio alle 20.25 e disponibile On Demand. Il colloquio, registrato prima dell’emergenza Covid-19 ma ancora inedito, fa parte del ciclo “Vite – L’arte del possibile”, curato e realizzato dal direttore della testata all news Giuseppe De Bellis, che racconta grandi italiani che si sono distinti nel proprio campo, divenendo noti in tutto il mondo.

“Il prossimo obiettivo potrebbe essere raccontare Napoli” confessa il regista a Giuseppe De Bellis, rispondendo alla domanda su quale sia il prossimo aspetto dell’Italia che vorrebbe mostrare in un suo film. “Per molti anni, quando sono venuto a Roma, il rapporto con Napoli era abbastanza di disinteresse. Negli ultimi tempi invece, mi è venuta una gran voglia di tornarci e di andare a rivederla. Penso che alla fine si faccia proprio un cerchio nella vita, un giro: si parte da un posto e ci si può tornare, si vuole tornare. Perché non ci si libera per nessun motivo al mondo dall’origine, dalle radici”. “Ho sempre fatto film che non mi riguardano direttamente – ha proseguito Sorrentino – e mi piacerebbe iniziare a far film che mi riguardano da vicino, che riguardano me, un po’ di cose mie”.

Nel futuro dunque, nessun film sul potere, uno dei temi centrali nella poetica del regista: “Ho chiuso con i film sul potere, ne ho fatti fin troppi. È che io il potere non lo conosco. Il mio mestiere è totalmente sprovvisto di potere, è qualcosa di accessorio, di decorativo. E quindi dato che il potere non lo conosco, che è misterioso per me, desta una grande curiosità. Quindi la mia fascinazione per il potere è data dal fatto che non lo conosco. Mi illudo, facendo questo tipo di film, di conoscerlo”.