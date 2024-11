Paolo Sorrentino: “Kvara ricorda vagamente Maradona. La serietà di Conte ha conquistato la città”

Paolo Sorrentino, regista, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport:

Come ha fatto Antonio Conte, uomo rigido, a conquistare una città senza regole?

“La ragione è proprio questa. Mi sembra un uomo molto serio: non fa proclami, non va in scena. Nel calcio e nella politica, si va troppo in scena e si diventa poco credibili. Lui non ci va. Se dice una cosa è perché la pensa davvero, non perché deve provocare, alludere o far ridere. Questa serietà, in un mondo dove molti giocano a chi la spara più grossa, diventa determinante. Non è recitante, non finge. E questo suo modo di essere viene apprezzato e rispettato. È anti-cinematografico e per noi è una risorsa: non a caso siamo primi in classifica”.

Maradona cosa direbbe di Kvaratskhelia?

“Ne parlerebbe bene, gli assomiglia. Vagamente…”.

Lukaku spaventa le difese ma poi ha bisogno di un padre sportivo come Conte per dare il meglio.

“Sono dei ragazzi, con tutte le loro fragilità. Sembrano uomini in tv, ma restano ragazzi. E l’allenatore è l’unico che lo percepisce e sa come aiutarli”.

L’Inter è lavera antagonista?

“Io temo sempre e solo la Juve: è sempre la più pericolosa, anche quando è a metà classifica. Non si sa come, ma poi riesce a risalire”.