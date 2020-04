Papa Francesco, intervento a sorpresa: “Sono vicino alla sofferenza delle persone. Voglio bene a tutti voi”

Intervenuto a sorpresa a una trasmissione rai, ha parlato telefonicamente Papa Francesco:

“Sono vicino alle sofferenze delle persone. In questo momento penso al Signore crocifisso e alle tante storie dei Crocifissi di questa pandemia, medici, infermieri, suore, sacerdoti, morti al fronte come soldati. Hanno dato la vita per amore. Sono vicino al popolo di Dio, ai piu’ sofferenti, alle vittime di questa pandemia, al dolore del mondo, ma con uno sguardo verso la speranza che non delude, non toglie il dolore ma non delude. La Pasqua esiste nella Resurrezione e nella pace, è proprio il compromesso dell’amore che ti fa passare questa strada dura che Lui ha fatto prima e questo ci conforta e ci dà forza. Vi voglio dire che vi voglio bene, a tutti”