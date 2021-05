Paparesta: “Juventus-Inter è una delle partite più difficile da dirigere”

Gianluca Paparesta, ex arbitro, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Juventus-Inter è una delle partite più difficile da dirigere, da quando arbitravo io. Calvarese dopo il primo calcio di rigore concesso a seguito del richiamo del VAR, è entrato in difficoltà. Da quel momento è stato condizionato dalle corrette segnalazioni del VAR. La tecnologia darà la possibilità di concedere rigori anche quando non vengono visti dall’arbitro ed è giusto così. Per un arbitro è fondamentale fare delle presenze in campionati diversi e fare riunioni e avere interazioni tra di loro. Altrimenti la crescita non è possibile. Lo stesso Calvarese prima di arbitrare Juventus-Inter, probabilmente ha diretto una partita di Serie B. Le partite di Serie A e Serie B sono totalmente diverse e in più in Serie B non c’è il VAR. Non si capisce più niente. Il problema principale degli arbitri italiani e della scuola degli arbitri è la mancanza di formazione”.