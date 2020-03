Papu Gomez sbotta: “Restate a casa porca put…a. Che c…o avete in testa”

Non usa mezzi termini Alejandro Gomez, capitano dell’Atalanta, nel relazionarsi con chi, nonostante la pandemia di Coronavirus che sta colpendo l’Italia continua ad uscire di casa contravvenendo alle disposizione del Governo: “A tutti i runners o finti runners – scrive il Papu attraverso le sue storie Instagram – che vogliono ancora uscire ad allenarsi, restate a casa porca puttana. Che cazzo avete in testa. Basta basta basta, ogni mattina ci svegliamo con brutte notizie, la gente muore, ancora non vi rendete conto? Tutti a casa nessuno deve uscire”

E ancora: “Sanità al limite! Se andiamo avanti così ci chiuderanno anche i supermercati come hanno fatto a Wuhan, dove solo si poteva acquistare online. Queste non sono vacanze, non potete uscire a correre al parco o utilizzare la scusa di andare al supermercato o con il cane solo per uscire una volta al giorno. Questo è GRAVE e finché non stiamo tutti a casa non si fermerà”.