Paratici e il progetto Juve U23: “Ci crediamo fortemente. Fatica immane ma siamo felici”

All’interno della risposta data ai giornalisti di SkySport in merito al possibile approdo sulla panchina della Juventus Under23 di Andrea Pirlo, il ds dei bianconeri Fabio Paratici ha analizzato anche quello che è il progetto della seconda squadra nel suo complesso: “L’Under 23 sta giocandosi l’accesso alla B e non mi sembra il caso di commentare ulteriormente queste notizie. Lasciamoli tranquilli, hanno già raggiunto un traguardo storico e inaspettato per noi. Due anni sono pochissimi, siamo partiti da zero in un progetto in cui abbiamo creduto fortemente. Siamo stati criticati aspramente, ci è costata una fatica immane e siamo molto felici”.