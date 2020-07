Il Diesse della Juventus Fabio Paratici ha parlato di Maurizio Sarri nel prepartita di Juve-Lazio:

“Sarri non rimane? Che non sia certo lo dite voi. Io sono qui da dieci anni, per nove siamo sempre stati primi in classifica. Ho vissuto cinque anni con Allegri in cui abbiamo vinto nove titoli su dieci in Italia e ogni volta che c’è stato un pareggio, o addirittura dopo qualche vittoria, c’è stato un problema o qualche voce su una riunione interna. Ci siamo abituati”.