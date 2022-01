Parcheggio in Inghilterra, stadio nel Galles: il Chester finisce per violare le norme anti-Covid

Notizia divertente quanto surreale arrivata dall’Inghilterra, dove il Chester, club di sesta divisione inglese, è finito al centro di un curioso dibattito con la polizia del Galles. Lo stadio del Chester, infatti, si trova proprio al confine tra Inghilterra e Galles, dove è vietato l’ingresso al pubblico negli stadi. Il problema è sorto nello scorso week-end, quando il Chester ha aperto i cancelli del proprio stadio ai tifosi, entrando però in violazione delle norme gallesi, che non permettono partite a porte aperte. L’imbarazzo nasce dalla collocazione dello stadio, che ha il parcheggio ancora in Inghilterra ma l’ingresso dello stadio in Galles. Il club è stato convocato dalle autorità gallesi, che hanno comunicato come una nuova partita a porte aperte del Chester potrebbe portare a diverse sanzioni.

Fonte: TMW