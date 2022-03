Parisi, l’agente: “Napoli? Non metterei due giocatori miei nello stesso ruolo, concetto sbagliato”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Mario Giuffredi, agente di Parisi: “Parisi al Napoli? Non metterei due giocatori miei nello stesso ruolo, come concetto è sbagliato. Poi dopo tutto può succedere perché magari giocando a Napoli può crescere di più, farà 16 partite e Mario Rui di più. Ma come concetto è sbagliato. Però nel calciomercato tutto può succedere. Hysaj e Di Lorenzo? Fu un momento doloroso, due giocatori dello stesso livello. Qui invece un giovane e un giocatore da grande club. Finale di campionato? Penso che il Napoli debba guardare alla partita con l’Atalanta e fregarsene del resto. Se vuole vincere lo Scudetto è obbligato a vincere sempre. Penso che possa vincere a Bergamo anche senza calciatori importanti, squadra che ha dimostrato di poter fare tutto se becca la giornata giusta. A Verona non era semplice e si è vinto. Napoli dipende da Osimhen? No, ci sono tanti calciatori che possono decidere le partite, come Mertens”.