Parla il tecnico del Kf Egnatia: “Un orgoglio sfidare il Napoli di Conte”

Il tecnico del Kf Egnatia, club albanese che sfiderà il Napoli in amichevole a castellerete di Sangro, Edlir Tetlova, ha parlato ai microfoni di TeleclubItalia. Di seguito le sue parole:

“Per noi è un grande orgoglio poter affrontare il Napoli anche solo in amichevole, è un grande club e per noi è una grande occasione per crescere come squadra, l’anno scorso affrontammo l’Inter e quest’anno non vediamo l’ora di sfidare il Napoli di Conte, che è un grande allenatore. Noi veniamo da una stagione meravigliosa che ci ha permesso di vincere sia il campionato che la coppa ed il nostro obiettivo è quello di ripeterci ma sappiamo che non è mai facile. Abbiamo iniziato la stagione già 2 mesi fa e siamo in Islanda pronti per giocare la nostra prima partita internazionale per le qualificazioni di Conference League contro il Vikingur Reykyavik”