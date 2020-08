Parma alla ricerca di un portiere. Sepe è un tesoretto da cedere

Le ottime prestazioni di quest’anno di Luigi Sepe hanno portato moltissimi interessamenti per il portiere del Parma. I ducali devono riscattarlo in virtù degli accordi presi un anno fa con il Napoli, gli azzurri potrebbero volerlo indietro ma senza un esborso significativo. Per questo si valutano situazioni differenti da un rientro alla case base, soprattutto perché significherebbe fare il secondo a Ospina, pur giocando più di qualche volta.

INTER E TORO – I nerazzurri lo hanno messo nel mirino questa Primavera, anche se sembrano intenzionati a puntare su un profilo low cost come quello di Radu, perché già in rosa. E poi fare il secondo di Handanovic sarebbe più o meno una situazione come Napoli e la scelta sarebbe comunque quella di un percorso di crescita. Per questo il Torino è una prima scelta: va via Sirigu e sta cercando un portiere di sicuro affidamento. E poi si tratta di un tesoretto per un Parma che è preso dai sicuri riscatti di Grassi e Inglese, oltre a un ritardo generale del closing degli arabi.

fonte: tmw