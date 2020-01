SKY – Parma, ancora idea Iemmello. Il Pescara ora resta in attesa

Il Parma con Gervinho diretto in Quatar, nonostante l’arrivo di Caprari, continua a volersi rafforzare in attacco. Il calciomercato sta per chiudersi ma la società emiliana è decisa ad accaparrarsi Pietro Iemmello. Sul calciatore era già stato dimostrato interesse, ma l’accordo con il Perugia non era stato trovato per la richiesta di 1 milione di euro avanzata dal club umbro.

Il Parma aveva avanzato richieste nelle scorse settimane per Donnarumma del Brescia, che però non ha nessuna intenzione di liberarsi del giocatore. Spettatore interessato della trattativa per l’eventuale trasferimento di Iemmello è il Pescara, il quale aveva adocchiato l’attaccante e ora attende gli sviluppi dell’operazione.

FONTE: gialucadimarzio.com