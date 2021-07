Parma, Buffon: “La Serie B con la Juve non è stata una passeggiata”

Gianluigi Buffon, portiere del Parma, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘Sky Sport‘. Eccone uno stralcio: “Sono passati 21 anni dal mio debutto col Parma, circa 9.000 giorni. Ho ancora la voglia di stupire e di dimostrare di essere un atleta, un portiere, una persona speciale. Questo è il motivo per il quale vado avanti e per cui amo certe sfide. Serie B con la Juventus? Non è stata una passeggiata di salute, nel girone d’andata c’è stato qualche problemino. Nelle ultime 10-12 partite, quando hai consolidato una certa leadership, anche le altre ti affrontano non dico rassegnate, ma in un modo più difensivo. Il girone d’andata sarà determinante per vedere di che pasta siamo fatti. Top allenatori? Mi sarebbe piaciuto vedere anche Conte, sarebbe diventato un campionato esplosivo. Sarà un campionato che farà parlare molto, sia in campo che fuori. La nostra serie A può tornare sotto i riflettori, ci sono dei personaggi con un gran carisma, possono solo far bene“.