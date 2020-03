Parma, D’Aversa: “Sono giorni difficili. Taglio agli stipendi? Compromesso necessario tra tutti”

Il tecnico crociato Roberto D’Aversa ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport, esprimendosi così sulla situazione che sta vivendo l’Italia in questi giorni:

“Vorrei dimenticare il giorno di Parma-Spal, e non per la sconfitta in sé, ma per quanto mostrato dal sistema calcio. Ora pensiamo alla ripartenza, anche se non riesco a pensare a quale potrebbe essere l’intervento da fare in questo senso. Stiamo vivendo una tragedia, deve interessare solo la salute, non si può non avere paura guardando quello che sta succedendo. Alberto Grassi, per esempio, ha perso il nonno. Taglio agli stipendi? Ognuno deve giocare il proprio ruolo, si deve cercare un compromesso tra tutti.”