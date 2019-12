Parma, Gagliolo ritorna sul Napoli: “Grande partita da parte di tutti. Bravi a soffrire ed a concedere poco”

Il difensore crociato Riccardo Gagliolo ha rilasciato alcune dichiarazioni all’aperitivo natalizio del Parma:

“Penso che abbiamo fatto una grandissima partita tutti, anche chi è subentrato. Abbiamo avuto due giorni liberi, abbiamo festeggiato e ora siamo concentrati già sul Brescia. Sarà importante l’approccio per provare a vincere”. Lo svedese si apre in un sorriso quando gli si chiede di Europa, visto il settimo posto in classifica: “È un sogno…”.

Contro il Brescia è uno scontro diretto o potete fare un campionato diverso?

“È uno scontro diretto, assolutamente. Con loro i punti valgono doppio, è molto importante fare risultato”.

Quest’anno c’è stato il salto di qualità da parte della squadra:

“C’è un anno in più di Serie A per tutti e abbiamo accolto giocatori di esperienza, questo ha portato vantaggi per tutti. Abbiamo una rosa molto competitiva”.

Paura dell’alta classifica?

“Dobbiamo pensare partita per partita, volare basso, arrivare alla salvezza il prima possibile”.



Che 2019 è stato per te e che obiettivi hai nel 2020?

“Positivo, la salvezza è la parte più importante, abbiamo iniziato bene l’annata e speriamo che il 2020 sia ancora meglio”.

Cosa vi siete detti al termine della gara di Napoli?

“C’era grandissimo entusiasmo, volevamo fare una grande vittoria e sapevamo che erano in difficoltà, che era possibile. Ci siamo riusciti, una grande soddisfazione”.

Dopo il pari vi siete detti: adesso teniamo.

“Dopo il primo tempo eravamo un po’ amareggiati, sapevamo di poter segnare ancora. Poi ci hanno schiacciato un po’, ma siamo stati bravi a soffrire e concedere poco, con la ripartenza poi siamo riusciti a vincere”.

I tifosi possono legittimamente sognare?

“I tifosi possono sognare, noi dobbiamo pensare al campo e ad arrivare a 40 punti. Sappiamo quanto è difficile visto il periodo negativo avuto l’anno scorso”.

L’emergenza infortuni sembra unirvi ancora di più:

“Con gli infortuni stiamo giocando tutti e il livello della squadra è più alto rispetto a quello dell’anno scorso”.

Meglio l’Europeo con la Svezia o l’Europa col Parma?

“Sono due sogni, ma per adesso piedi per terra (ride, ndr)”