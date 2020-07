Parma, il ds Faggiano: ”Non ho visto un brutto Napoli. Sui rigori dico che…”

Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Non ho visto un brutto Napoli, forse ha provato poche conclusioni perché ci siamo chiusi bene. Il Napoli l’ho visto bene, ha fatto anche un buon palleggio e possesso palla. Siamo stati più attenti noi. Riscatti? Sepe, Grassi e Inglese riscattati? Era già scattato il riscatto. Non c’entra niente questa cosa. I nostri rapporti col Napoli sono ottimi, ma la squadra azzurra non è venuta a Parma a perdere. Abbiamo fatto una partita accorta, ma non c’entrano nulla i riscatti, che erano obbligatori già da prima. Gervinho? È un giocatore del Parma. Se me lo chiedono, ci siederemo a tavolino e ne parleremo. Con i soldi si può fare tutto. Lui illumina la platea con le sue sgroppate ed è sempre imprevedibile. Rigori concessi? Si dovrebbe andare in Lega calcio e chiedere delle riforme e dei chiarimenti, per aiutare l’intero sistema calcio, le squadre e gli arbitri. Loro sono umani e possono sbagliare ma non vorrei mai trovarmi nei loro panni e non arbitrerei nemmeno una partita tra 10 amici. C’è un po’ di confusione. Dobbiamo aspettare le tre partite che mancano. Penso ci sia la massima disponibilità da parte dell’AIA di fare delle modifiche. C’è stato il 50% dei rigori in più rispetto alla scorsa stagione. Con Giuntoli abbiamo parlato un po’ del Bari, ma non di mercato. Eravamo tesi per la partita”.