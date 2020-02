Parma, mistero sul trasferimento di Gervinho: ha firmato ma non c’è l’ufficialità

Gervinho ieri ha deciso di lasciare definitivamente il Parma, per trasferirsi all’Al-Sadd. La firma sul contratto è arrivata regolarmente entro le 22 italiane (orario di scadenza del mercato qatariota), e ha fatto tutto quello che era necessario facesse per far andare in porto l’operazione.

Ovviamente però la firma di un giocatore non è sufficiente, dato che occorrono le approvazioni dei due club: quello del Parma risulta essere arrivato nei tempi, quello dell’Al-Sadd oltre le 22.

Restano dunque molti dubbi sull’effettività del trasferimento, per questo motivo non è ancora arrivata l’ufficialità inerente all’annuncio del suo addio.

Sarà quindi necessario che la federazione del Qatar approvi l’operazione (in base alla quale Gervinho dovrebbe essere ingaggiato per tre anni, con un ricco stipendio e 5 milioni di euro al Parma). Ma finché non arriveranno segnali dal Qatar, non è ancora tutto certo.