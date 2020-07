Parma salvo, in arrivo un tesoretto per il Napoli: verranno riscattati Inglese, Grassi e Sepe

Con la salvezza il Parma ha automaticamente riscattato Roberto Inglese per 20mln di euro (l’anno scorso portò nelle casse già 2mln di prestito oneroso e 2 di bonus salvezza), Alberto Grassi per 7mln di euro (l’anno scorso fu pagato 2mln di prestito) e Luigi Sepe per una cifra tra i 4,5mln ed i 5mln (ma in questo caso probabilmente l’obbligo era previsto in ogni caso). Incasso pianificato da tempo dal Napoli e fondi che insieme a quelli per Rog e Verdi verranno usati, probabilmente, per finanziare il colpo Osimhen.