Paro a DAZN: “Napoli? E’ in salute, siamo stati bravi a reagire”

Matteo Paro, viceallenatore del Torino, ha parlato a DAZN dopo il pari contro il Napoli “La squadra è stata brava a reagire contro una squadra forte e in salute in trasferta. Abbiamo avuto il giusto spirito, lavorando di squadra per mantenere il risultato. Potevamo fare meglio dal punto di vista del gioco, ma il Napoli ha giocatori di qualità che fanno girare bene il pallone. Abbiamo avuto delle buone ripartenze non sfruttate, ma la squadra ha meritato il punto. Ora andiamo avanti e pensiamo alla prossima. Sanabria? Spero che questo gol possa servire a lui e a noi per il futuro. Abbiamo bisogno che dia continuità, sono contento. Penso che questo sia un ottimo punto di ripartenza per lui. Frenesia in attacco? Potevamo sfruttare alcune occasioni trovando meglio Vlasic tra le linee. Buongiorno? L’uscita con lui la proviamo sempre, ma non sempre è facile. Dovremo migliorare per muovere meglio la palla. Gineitis? E’ un ragazzo che ha una eccezionale predisposizione al lavoro, sta crescendo tanto fisicamente e tatticamente. Deve migliorare a livello di gioco ed a riconoscere certe situazioni, ma può crescere tanto. Deve soltanto fare esperienza. Juric? Non è potuto scendere nello spogliatoio ma è contento per il pareggio, ora sta pensando alla prossima partita. Ora ogni partita è complicata, affronteremo squadre forti. Ci prepareremo al meglio. Milinkovic-Savic? Io sono contentissimo per lui, sta lavorando tanto e ha una mentalità da leader. Anche nello spogliatoio conta tanto, sta facendo un percorso ottimo. Spero continui così”.