Parole di Commisso, a SKY critici: “Da uno che viene dall’America ci si aspetta altro. Il calcio italiano non ha bisogno di polemiche sterili”

Negli studi di Sky Sport sono state commentate – in maniera abbastanza critica – le parole di Rocco Commisso di oggi dopo la gara tra Juventus e Fiorentina.

A prendere la parola è stato per primo Alessandro Costacurta: “Da uno che arriva dall’America, dove dovrebbe esserci una cultura sportiva maggiore della nostra, non mi aspetto questi riferimenti per un episodio, il secondo rigore, che non è una porcheria“.

Interviene Fabio Caressa: “Non per fare l’avvocato del diavolo, ma forse Commisso, che è al primo anno in Italia, si è lasciato un po’ andare perché il suo è stato un atteggiamento da tifoso. Di sicuro è stata una polemica molto forte“.

Infine parla Luca Marchegiani: “Il nostro calcio non ha bisogno di perdere credibilità, le situazioni sono infinite, ogni volta discutiamo di un episodio arbitrale diverso. Per questo non c’è bisogno che i dirigenti, con un ruolo così importante come quello di Commisso, si lasciano andare a queste dichiarazioni“.