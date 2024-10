Parolo: “Bonny simile a Lukaku, sarebbe un grande colpo per il Napoli”

Marco Parolo, ex centrocampista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a ParmaLive: “Bonny si sta confermando un giocatore di grande livello anche in Serie A. Ero molto curioso di vederlo all’opera in questo campionato e anche lui sta dimostrando un immenso potenziale. Io lo definisco il Lukaku di Pecchia. Per caratteristiche sono due giocatori che si assomigliano tantissimo, faticherei a vederli in tandem. A mio parere Conte stravede per Bonny e sono convinto che se il Napoli decidesse di puntare su questo attaccante farebbe di certo un grande colpo. Con un allenatore come quello azzurro lo andrei a prenderei subito”.