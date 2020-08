Partita vinta per Assocampania: il mercato di Castel Di Sangro non sarà più sospeso ma spostato temporaneamente in zona «Convento della Maddalena». Ha, dunque, trionfato la linea del buon senso e della volontà di non arrecare danni al comparto degli operatori ambulanti che potranno lavorare anche in occasione del ritiro del Napoli nella città abruzzese dove il presidente di Assocampania, Enzo Speranza, ha già svolto oggi, 25 agosto, un sopralluogo. «I nostri appelli al presidente Aurelio de Laurentiis ed alle istituzioni abruzzesi – commenta Speranza – non sono stati vani. Abbiamo lavorato sodo unendo le forze sulla strada della mediazione per trovare la miglior soluzione possibile per tutti. Siamo soddisfatti che le nostre richieste siano state accolte dalle autorità deputate che hanno dimostrato grande disponibilità». «Abbiamo evitato che i tanti operatori campani ed anche quelli abruzzesi potessero essere danneggiati – conclude il presidente di Assocampania – in un momento in cui, invece, tutta Castel Di Sangro vive una situazione economica e turistica florida della quale tutti, ora anche gli ambulanti,