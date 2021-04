Pazienza: “Juve in gran difficoltà, Napoli più maturo”

Michele Pazienza, ex centrocampista di Napoli e Juventus, è intervenuto nel corso di ‘Radio Goal’, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Vedo una Juve in grande difficoltà e che ha perso un po’ lo spirito che l’ha contraddistinta negli ultimi anni. Dall’altra parte vedo un Napoli più maturo e consapevole degli errori commessi in passato. La squadra di Gattuso è stata capace di rimettere in piedi il suo percorso per il suo obiettivo di stagione e sarà molto determinare a portarlo a termine senza commettere più errori.