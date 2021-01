Pazienza: “La Juve non sbaglia due gare di fila, i bianconeri non saranno quelli di domenica”

Michele Pazienza, ex Napoli e Juve, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttojuve.com:

“Mi aspetto due squadre abbottonate, ci sarà grande equilibrio. Però la Juve ferita preoccupa più del Napoli che arriva con euforia ed entusiasmo. Juve non sbaglia due gare di fila? Lo dice la sua tradizione, inoltre i campioni sono sempre decisivi in questo genere di match. La Juve può contare su Cristiano Ronaldo, che non sbaglia mai le partite di cartello. Mi sono stupito che abbia sbagliato quella con l’Inter, uno come lui non fallisce mai due volte di fila. E’ impossibile”.

Gattuso imiterà Conte? Non credo, perché l’Inter è una squadra diversa dal Napoli e anche la competizione è differente. La Supercoppa è una finale, secca, in cui può sempre succedere di tutto. I partenopei la dovranno preparare al meglio delle loro possibilità, tenendo in considerazione che la Juve non sarà quella di domenica”.