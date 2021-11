Pecci: “Osimhen può diventare Mbappè, ma può anche non diventarlo”

Eraldo Pecci, ex centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Ultimamente il Napoli fa fatica a trovare il goal, ma è una squadra solida e compatta. Osimhen? Può diventare Mbappè, ma può anche non diventarlo. Anguissa? Dà compattezza e s’è inserito alla grande coi compagni di reparto. Dov’era nascosto? Il Milan ha fatto un gran lavoro negli anni e sta raccogliendo i frutti. La squadra spesso però è in difficoltà, come in Europa, ed in alcune circostanze sembra essere in crisi”.