Pedullà: ”Llorente? Preferisce il Maschio Angioino piuttosto che rimettersi in gioco”

Tante opportunità e alla fine è rimasto a Napoli: questo il destino di Fernando Llorente fino a gennaio. Ne parla Alfredo Pedullà nel suo articolo per WilliamHillNews: “Aveva scelto il Napoli perché ammaliato da Ancelotti, molto presto ha scoperto invece un insopportabile parcheggio in panchina. Insopportabile e allo stesso tempo inevitabile perché Gattuso ha frequentato altre strade per trovare la quadratura del cerchio e per consentire al Napoli di risollevarsi lasciando alle spalle un tremendo periodo di crisi sia in campo che fuori. Lllorente avrebbe potuto tornare in Spagna, ma non lo aveva certo chiamato il Real oppure l’Atletico, e ha detto no. E avrebbe potuto accettare una Serie A di secondo piano, ma comunque onorevole: ha scartato lo Spezia, ha flirtato con il Bologna, ha parlato per qualche ora al telefono con Ranieri – non l’ultimo della compagnia – decidendo di rifiutare. Llorente preferisce il Maschio Angioino come panorama ancora per qualche mese piuttosto che rimettersi in gioco. Deluso lui per non avere avuto offerte all’altezza (avrebbe fatto la quarta punta con Inter o Juve), ma anche chi immaginava che ci avrebbe messo un minimo di orgoglio pur di tornare in quota. Nulla”.