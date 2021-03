Pellissier: “Gattuso ha trasformato il Napoli. Osimhen? Può diventare un grande giocatore”

Sergio Pellissier, ex bomber del Chievo Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni di stima nei confronti dell’attaccante azzurro Victor Osimhen. Ecco le sue parole:

“Non esiste più l’amore di una volta verso il calcio: adesso si pensa di più al business: anche se andiamo a vedere i calciatori “bandiera” che c’erano una volta adesso ne sono davvero pochi. Il Napoli ha spesso peccato di continuità in questa stagione: delle volte domina la squadra avversaria, altre cambia completamente atteggiamento. Gattuso sta facendo bene, io non credevo facesse così bene, ha preso una squadra in crisi e l’ha trasformata: gli faccio i miei complimenti. Osimhen? Mi piace tantissimo, ha tutto per diventare un grande giocatore”.