Pellissier: “Osimhen può fare bene in Italia, mi somiglia nell’attacco alla profondità”

Durante “Arena Maradona”, trasmissione sportiva condotta da Diego Maradona Jr, Floriana Messina e Gianluca Miranda dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14 su Radio Crc è intervenuto Sergio Pellissier, ex attaccante del Chievo. “Perdere ancora punti per la Juventus sarà un problema, ma è un campionato talmente equilibrato che dobbiamo aspettare ancora, ormai si rischia di perdere punti anche con le piccole. A me piace tanto Victor Osimhen, lo vedo molto simile a me, gli piace la profondità, lotta su tutti i palloni. Per il Napoli è molto importante. Crea molti spazi per gli altri attaccanti e gli altri centrocampisti che si inseriscono. Secondo me può fare benissimo in Italia. Petagna però sta dimostrando di poterlo sostituire, sta dimostrando tanto in questo periodo. Lozano? Ci si aspetta tanto da lui: se hai la fiducia dell’allenatore lo senti e puoi fare bene”.