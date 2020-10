Pellissier: “Osimhen sta giocando bene, si muove molto in campo e crea spazi”

Sergio Pellissier, ex attaccante e direttore dell’area tecnica del Chievo, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Osimhen sta giocando bene. Non ha ancora fatto i gol che si aspettavano, ma crea molto, si muove bene in campo, crea spazi per i compagni per arrivare in porta. Coronavirus? Si attacca come si attacca l’influenza. Anche all’interno di società che applicano le giuste precauzioni ci sono dei contagiati. Ci dobbiamo convivere con questo virus, altrimenti dovremmo chiuderci dentro e non uscire mai più. Alla fine purtroppo dobbiamo prendere precauzioni giuste per convivere con il virus”.