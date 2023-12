Pellissier: “Sostituto di Osimhen? Meglio Simeone di Raspadori. Sui tifosi del Napoli…”

Sergio Pellissier è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha commentato la sfida prevista per domani tra Napoli e Monza. Ecco le sue parole:

“Simeone con poco spazio? Simeone ha sempre avuto alti e bassi deve trovare continuità per riuscire ad avere fiducia e trovare il gol, cose fondamentali per una punta. Essere il terzo attaccante non è semplice. Le occasioni sono poche e in questo modo è difficile emergere. Lui è più punta di Raspadori quindi forse sarebbe meglio giocasse lui. Ma Raspadori è uno dei migliori al momento perchè spende tantissimo, anche se per essere una punta devi essere un goleador più che un corridore.

Sostituire Osimhen non è ai facile. Nessuno (Raspadori e Simeone, ndr.) dei due è un attaccante di peso che fanno gol con continuità. Perdere Osimhen è complicato soprattutto in questo momento. Da questo punto di vista De Laurentiis ha ragione quando dice che non è giusto che i giocatori vengono portati via per un mese per via delle coppe.

Quando fai un’annata come la scorsa è difficile riuscire a mantenere quella cattiveria e determinazione per fare bene allo stesso modo. Anche se fosse rimasto Spalletti non credo che le cose sarebbero andate come l’anno scorso. Adesso tutti si aspettano che questo Napoli faccia bene sempre e non è semplice. Quando le aspettative sono alte, riuscire a portarle a termine diventa un’impresa. Mantenersi ad alti livelli in una categoria così complicata è difficile, soprattutto perchè la piazza incide molto sia nel bene che nel male”.