Pepe Reina ricorda Napoli: “Per me è come casa, non posso che parlarne bene”

Pepe Reina, portiere del Como, ha parlato in un video sui canali social di Sky del suo rapporto con Napoli a pochi giorni dal match del suo Como contro gli azzurri. Di seguito le sue parole:

“È solare, Napoli è la gente che ti da anche quello che non ha. Altruismo, felicità, sorrisi, odore dei caffè. Per noi, parlo anche per la mia famiglia, Napoli rimarrà per sempre nel nostro cuore. È una città che ci ha colpiti fin dall’inizio, e per cui abbiamo pianto quando siamo dovuti andare via. L’ho detto sempre, sicuramente di tutto il mio percorso quei 4 anni a Napoli sono stati diversi per come è la gente.

Abbiamo fatto anche amicizia con persone fuori dal calcio, quelle con cui leghi di più e con cui scopri la città per come è davvero. Tutti sappiamo che Napoli è particolare, ma quando la capisci meglio te la godi. Non posso che parlarne bene, è un dato di fatto che ogni volta che possiamo ci torniamo.

Quell’anno (quello dei 91 punti, ndr.), l’unione che c’era tra gli spalti e noi ogni volta che finiva una partita andavamo sotto la curva. Per poco non si avverava il sogno. Sono fiero di quei primi passi che sono stati fatti per vincere lo scudetto nel 2023. Per me è sempre un piacere vedere che la gente mi vuole bene, ringrazierò sempre quel popolo perchè per me è come tornare a casa. È il senso di come vivono la vita loro, mi piace anche il modo esagerato che hanno di fare la spesa”.