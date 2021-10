Il Corriere del Mezzogiorno ha rivelato che per Lorenzo Insigne, ancora in trattative per rinnovare il contratto con il Napoli, l’ipotesi di andare in MLS, massimo campionato statunitense, non è una strada percorribile. L’attuale capitano partenopeo non è intenzionato ad andare negli Stati Uniti e dunque è da escludere questa ipotesi visto l’intenzione del ragazzo di continuare ad essere decisivo in Europa.