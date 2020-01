Percassi: “Al Franchi una cosa indecente, andava sospesa la gara”

Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, sfoga la sua rabbia per il comportamento di alcuni tifosi della Fiorentina al Franchi in occasione della gara di Coppa Italia, rafforzando la posizione di Gasperini che, come Ancelotti , si è lamentato di alcuni cori: “Gasperini al Franchi è stato il bersaglio di cori disgustosi, incivili, insopportabili. Una cosa indecente – le sue parole a Tuttosport -, andata avanti per tutta la partita e chiaramente ascoltata in tv, a più riprese. Tutto questo è assolutamente vergognoso. L’arbitro doveva sospendere la partita, come accade quando dagli spalti si levano ululati razzisti. Se fosse successo a Bergamo, immagino che cosa si sarebbe detto di Bergamo e dei bergamaschi Gasperini ha reagito nel modo giusto. L’Atalanta è al suo fianco. Al Franchi è stato toccato il fondo”.