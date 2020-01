Pescara, il presidente Sebastiani: “Gaetano non è un obiettivo, siamo coperti nel ruolo”

Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte nel corso di “Si Gonfia la Rete”.

“Gaetano non lo prenderemo perché in quel ruolo siamo coperti. I giovani vanno presi per farli giocare e alla luce di ciò, se non possiamo far giocare Gaetano è inutile prenderlo. Il Napoli non me lo ha proposto e io stesso chiedo solo quando so che poi posso far giocare quei giovani. Palmiero è stato sfortunato perché si è infortunato ed è stato fuori quasi 2 mesi, ma sta rientrando.“

loading...