Pescara, Sebastiani: “Grande soddisfazione per i nostri ex in Nazionale”

Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, ha parlato ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’:

“C’è sempre una grande soddisfazione vedere che dei ragazzi passati nel Pescara sono arrivati a questi livelli. Sono molto contento che l’Italia ha riavvicinato la gente e ha portato questo grande clima di entusiasmo che mancava da tanto tempo.

Nell’ultimo periodo il Pescara ha puntato meno sui giovani? Secondo me ci siamo un po’ snaturati e questo ci ha portato qualche difficoltà. Il Pescara deve restare sulla linea dei giovani che in passato ci ha portato grandi risultati. La nostra Primavera oggi è stata omaggiata dalla nostra Federazione con un amichevole con i ragazzi della Nazionale.

Rinnovo o nuova avventura, cosa consiglio a Insigne? Entrambe le parti hanno una gran parte di ragione. Il giocatore ha fatto molto bene e si aspetta un segnale dal club, ma non dimentichiamoci che negli ultimi due anni ci sono stati grandi problemi economici per tutte le società per via della pandemia. Lorenzo meriterebbe il rinnovo, per l’attaccamento alla città, le sue qualità e il suo rendimento sul campo. Poi ognuno deve fare i suoi conti e capire quale sia la migliore soluzione”.