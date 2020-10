Petagna a DAZN: “Mi sto ambientando, Gattuso è fantastico! Tanti giocatori forti, è tutto più facile”

Andrea Petagna, attaccante del Napoli, ha parlato nel post-partita del derby contro il Benevento, vinto per 1-2. Le sue parole ai microfoni di DAZN:

“Ho il telefono intasato di messaggi (ride, ndr). Il mister è fantastico, dobbiamo imparare da lui. Ogni giorno si impara da lui, mi ha detto che dovevo stare in posizione più centrale. Sono le prime partite qui e mi sto ambientando. Ci sono giocatori forti tecnicamente, per noi attaccante è tutto più facile. Devo stare più nel vivo del gioco. A Ferrara giocavo più lontano dalla porta, qui devo stare di più in area di rigore. Quando gioco on Victor dobbiamo stare vicino per darci una mano. Mi piace giocare anche lontano dalla porta e avere il pallone tra i piedi, per fare qualche assist. Essendo ‘grande’ serve anche la mia posizione in area di rigore, perché metto in difficoltà i difensori“.