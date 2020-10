Petagna a SKY: “La nostra squadra è forte, per me è l’occasione della vita”

Andrea Petagna, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo la vittoria contro il Benevento: “Questa è una squadra di grandissimi giocatori. Finalmente ho fatto gol, abbiamo portato a casa questi tre punti che sono fondamentali e ci danno forza per la partita di giovedì in Europa League. Negli ultimi due anni avevo fatto 30 gol in Serie A, ho sempre giocato, Giuntoli ha sempre creduto in me e sapevo che sarei rimasto qui perchè penso di avere caratteristiche importanti e di poter migliorare ancora con questi grandissimi giocatori e questo grande allenatore. Ho perso 10 chili nel lockdown? Sapevo che questa era l’occasione della vita per me e quindi per forza di cosa bisognava presentarsi al meglio. Sono contento di essere qui, c’è tutto per migliorare e far bene con questa grande squadra. Se mi sento un titolare? Questa è una squadra veramente forte. Negli allenamenti c’è un ritmo altissimo, le partitelle in allenamento sono tutte tirate. Più competizione c’è, più si migliora. Poi le scelte le fa il mister e noi dobbiamo stare sul pezzo e dare il massimo. Dobbiamo farci trovare pronti”.