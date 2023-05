Andrea Petagna, attaccante del Monza, ha parlato a DAZN dopo la vittoria contro il Napoli. : “Siamo molto contenti. Ero contento per il gol, che dedico a mia mamma, che è la sua festa, e a un’altra persona che non c’era qui allo stadio. Il gol annullato in precedenza? Non ci ho pensato. Il Napoli e’ campione d’Italia. Dobbiamo continuare cosi’. Obiettivo ottavo posto, non abbiamo nulla da perdere. Dobbiamo dare il massimo in queste ultime tre partite”.