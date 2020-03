Distanti ma uniti. Lo abbiamo sentito dire tante volte in queste settimane, restare a casa è la soluzione per prevenire la diffusione del COVID-19. Un sacrificio importante, ma utile per la salute nostra ma anche degli altri. L’Italia è in difficoltà, ma non si arrende: gli ospedali hanno bisgno di aiuto per fronteggiare il numero di malati e la macchina delle beneficenza si è subito attivata.

Il mondo nel calcio, nonostante le varie diffcoltà che il coronavirus ha portate a tutte le squadre, si è subito messo a disposizione per aiutare gli ospedali. Ieri, ad esempio, l’attaccante della Spal, Andrea Petagna, ha iniziato una raccolta fondi per aiutare gli ospedali italiani, ma anche nelle serie minori non si è rimasti con le mani in mano.

fonte: gianlucadimarzio.com