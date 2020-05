Petagna: “Non vedo l’ora di giocare con Insigne e Mertens. Se penso al San Paolo mi vengono i brividi…”

Andrea Petagna, attaccante del Napoli in prestito alla SPAL, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della RAI:

“Noi siamo pronti per giocare d’estate, sarà più faticoso per il caldo. Speriamo che le partite siano tutte serali, così ci sarà una temperatura più fresca. Manchiamo solo noi. In Germania hanno già cominciato, e anche in Spagna e in Inghilterra ho letto che ricominceranno. Sarà molto strano senza pubblico, soprattutto per noi della SPAL che siamo abituati ad avere il pubblico che ci spinge. Sarà più difficile raggiungere la salvezza, ma dobbiamo farlo per la città e i tifosi che ci seguiranno da casa“.

Se pensi al Napoli cosa ti viene in mente? “Lo stadio San Paolo e i suoi tifosi. Ogni volta che guardo le partite del Napoli, soprattutto quelle in Europa, mi vengono i brividi da casa, figuriamoci sul campo. Sarà un onore giocare insieme a Mertens e Insigne. Sono due calciatori che mi piacciono da morire. Non vedo l’ora di allenarmi e giocare con loro per poter crescere ancora di più.

Il primo obiettivo è salvare la SPAL. Poi spero di vincere tante partite con il Napoli e segnare al San Paolo. Inoltre, sogno la maglia della Nazionale“.