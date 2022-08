Trattativa in fase di stallo tra Napoli e Monza per Andrea Petagna. Il Napoli chiede 5mln di prestito più 15 per il riscatto dell’attaccante, Galliani ne offre 2 più 11. Mentre l’accordo tra i club non arriva Simeone è bloccato. A riferirlo ai microfoni della ‘Domenica Sportiva Estate’, è il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato