PHOTOGALLERY IAMNAPLES – Adani in visita al murales di Maradona ai quartieri Spagnoli

Bisogna omaggiare Maradona, bisogna ricordare Maradona perché Maradona ha cambiato per sempre il gioco più bello del mondo. E questo lo sa benissimo l’ex calciatore ed attuale commentatore Sky Daniele Adani che in mattinata ha voluto celebrare la grandezza di Diego Armando Maradona andando sotto il murales del “Pibe De Oro” che si trova ai Quartieri Spagnoli. Ai tifosi lì presenti che gli hanno chiesto come mai fosse venuto sotto il murales lui ha spiegato: “Le emozioni che ci ha dato Diego sono impagabili, dovevo venire qui”. L’amore per Diego supera i confini, l’amore per Diego porta a compiere gesti irrazionali, porta ad andare contro la logica e a volte il buon senso. Maradona ha dimostrato che il calcio non è solo uno sport, ma una metafora di vita. Come non si fa ad essere romantici con il calcio? Come non si fa ad essere romantici con Diego Armando Maradona?

Di Francesco Russo e William Scuotto

