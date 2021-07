PHOTOGALLERY IAMNAPLES.IT – Dimaro: l’infortunio di Palmiero e il ritorno di Zielinski

Seduta d’allenamento pomeridiana al Campo Sportivo di Carciato per il Napoli. La squadra si è dilettata in un bel maxi torello, successivamente divisa in due gruppi c’è stato un esercizio per migliorare la visione di gioco e la ricerca degli spazi, in cui ci si passava il pallone con le mani. Non manca poi il consueto blu contro arancioni in partitella, non prima che si svolgessero gli esercizi per migliorare i passaggi di prima e la precisione nei tiri con le piccole porte. Da segnalare l’infortunio di Palmiero e l’arrivo di Zielinski. Di seguito, la photogallery dell’allenamento a cura di Antonio Balasco.

