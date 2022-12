Il Villarreal è al Maradona per disputare l’amichevole con il Napoli e oltre a essere un test importante per la squadra di Spalletti, è anche l’occasione per i tifosi di rivedere all’opera i propri beniamini da vicino. E tra le fila del Submarino Amarillo ci sono anche Pepe Reina e Raul Albiol, quest’ultimo capitano. I due ex calciatori del Napoli hanno ricevuto dei fiori dalla Curva B prima del fischio d’inizio.

