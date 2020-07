PHOTOGALLERY IAMNAPLES – Napoli Primavera, ecco le foto dello stadio ‘Piccolo’ di Cercola: la probabile prossima casa degli azzurrini

Secondo quanto raccolto in esclusiva da IamNaples, la Primavera del Napoli, molto probabilmente a partire dal prossimo anno, giocherà le proprie partite in casa allo stadio “Piccolo” di Cercola (CLICCA QUI).

Addio sempre più plausibile allo stadio Pasquale Ianniello di Frattamaggiore che ha ospitato gli azzurri nelle sfide di campionato, Coppa Italia e Youth League nelle ultime due stagioni.

L’impianto di Cercola è stato intitolato a Giuseppe Piccolo, vittima innocente della criminalità organizzata, ed è stato recentemente strutturato per le Universiadi che si sono svolte sotto l’ombra del Vesuvio l’anno scorso. Durante lo svolgimento delle Universiadi, lo stadio ”Piccolo” ha ospitato alcune gare di calcio femminile.

Il manto erboso, dopo appena sei mesi dalle Universiadi, con molte polemiche annesse nel mondo politico, era in completo stato d’abbandono e adesso l’Ati, che si occupa della gestione dello stadio comunale, sta svolgendo dei lavori per riadeguarlo e trasformalo in erba sistetica .

I lavori si dovrebbero concludere per metà settembre, giusto in tempo per l’inizio della prossima stagione.

Ecco le immagini dello stadio ‘Piccolo’ del nostro Antonio Balasco:

A CURA DI WILLIAM SCUOTTO

FOTO DI ANTONIO BALASCO